Refuerzan acciones ante frentes fríos en los Altos

Ante el frío intenso que afecta la región Altos, Protección Civil reforzó sus recorridos invernales en las zonas vulnerables de San Cristóbal ya que los frentes fríos incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias e hipotermia.

El Centro Regional de Protección Civil y Bomberos (Crprocyb) dijo mantiene recorridos preventivos invernales en distintos puntos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Las acciones se realizaron durante las noches abarcando zonas consideradas vulnerables como la Iglesia de Fátima, Zona del Silencio, Plaza de Toros, Iglesias de Los Pinos y del Santuario, Zona del Relicario, Unidad Administrativa, Iglesia de María Auxiliadora, Lagos de María Eugenia y la Terminal OCC.

Entrega de apoyos

De manera paralela, en otros sectores del municipio, mencionó, continúan con la entrega de cobijas a personas en situación vulnerable, así como la oferta de pernocta en refugios temporales, ubicados en la Base de Protección Civil Municipal y en las instalaciones de La Kisst.

Exhorto

Finalmente, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar medidas preventivas ante las bajas temperaturas, como abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, mantenerse hidratados, vacunarse contra influenza y covid-19, y evitar el uso de anafres encendidos dentro de los domicilios.