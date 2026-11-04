Refuerzan acciones ante intoxicación por hongos silvestres

En seguimiento a los casos de intoxicación asociados al consumo de hongos silvestres registrados en la región Altos Tsotsil-Tseltal, la Secretaría de Salud del Estado reforzó las acciones de vigilancia sanitaria, fomento y orientación a la población para prevenir nuevos casos y evitar riesgos a la salud.

Como parte de estas actividades, personal de la Secretaría llevó a cabo recorridos en los principales mercados de la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas: Merposur, Castillo Tielemans y el de la zona Norte, así como en el Panteón Municipal, con el propósito de verificar que no se comercialicen hongos silvestres de dudosa procedencia.

Durante las visitas se brindó orientación sanitaria a vendedores y compradores sobre los riesgos que representa el consumo de hongos silvestres que no han sido identificados por personas expertas o que presentan características de toxicidad, haciendo énfasis en la importancia de evitar su recolección, compra y consumo cuando se desconoce su procedencia o especie.

Como resultado de estas acciones, se impartieron 200 pláticas informativas y se distribuyó material con recomendaciones para identificar situaciones de riesgo y prevenir intoxicaciones.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a no consumir hongos silvestres cuya especie no haya sido plenamente identificada, ya que algunos pueden contener sustancias tóxicas capaces de provocar intoxicaciones graves e incluso poner en peligro la vida.