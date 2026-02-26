Refuerzan acciones contra incendios

Autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron reforzar acciones coordinadas para prevenir incendios forestales en San Cristóbal de Las Casas

Para ello, participaron en una jornada de capacitación y coordinación interinstitucional convocada por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La directora de Ecología y Medio Ambiente Jade Biniza Cantú Luna, explicó que durante la actividad se desarrollaron mesas de trabajo, la actualización de la Norma Oficial NOM-015 sobre uso del fuego y un ejercicio práctico de brigadas ambientales.

Samuel Rodríguez Hernández, especialista en combate de incendios forestales de la Conafor, explicó que como parte de las acciones preventivas una fuerza de tarea integrada por más de 57 elementos realizó la apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, con el propósito de reducir riesgos en zonas forestales y de pastizales.

Destacó que el municipio cuenta con una brigada especializada de nueve combatientes capacitados por Conafor, quienes operan bajo el Sistema de Comando de Incidentes para salvaguardar tanto a la población como a los ecosistemas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar quemas de basura o el uso irresponsable del fuego durante condiciones climáticas adversas y recordaron que cualquier actividad que implique manejo del fuego debe apegarse a la normatividad vigente y contar con asesoría técnica.