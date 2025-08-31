Refuerzan acciones contra la violencia de género

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto a la secretaria para la Igualdad de las Mujeres, Paulina Lázaro, la fiscal de la Mujer en Chiapas, Flor de María Guirao, y representantes de instituciones estatales y de la sociedad civil.

Durante el encuentro se subrayó la importancia de generar un diálogo abierto y transparente, que permita evaluar avances y enfrentar nuevos retos en la protección de niñas, adolescentes y mujeres capitalinas.

Reuniones clave

En este contexto, el alcalde destacó que estas reuniones son clave para dar continuidad a los acuerdos alcanzados y consolidar estrategias que fomenten la participación ciudadana.

Por su parte, Paulina Lázaro aseguró que el Consejo es un espacio vital para fortalecer el trabajo interinstitucional y garantizar que ninguna mujer se sienta sola frente a la violencia.

“La colaboración de todas las dependencias permite construir una ruta clara de acción, para que cada decisión se traduzca en resultados reales”, afirmó.

Asimismo, en la sesión se resaltó que el involucramiento de la sociedad civil y de colectivos feministas resulta esencial para avanzar hacia una ciudad más justa y segura, en la que se respeten los derechos de las mujeres.

Acciones

Con estas acciones, el Consejo buscó reafirmar su papel como un mecanismo que articula esfuerzos, para garantizar la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Tuxtla Gutiérrez.