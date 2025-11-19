Refuerzan acciones de bienestar en los Altos

Durante una gira de trabajo por el municipio de San Juan Chamula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la reunión de la Red Regional V Altos Tsotsil Tseltal, de Municipios por la Salud, con el propósito de evaluar y fortalecer de manera integral las acciones, estrategias y brigadas territoriales enfocadas en prevenir enfermedades mediante la vacunación. En este marco llamó a redoblar esfuerzos y a mantener un diálogo constante entre pueblo y autoridades para proteger la salud de las familias.

“Pido a las alcaldesas, los alcaldes y autoridades tradicionales que transmitan a sus pueblos que el personal de la Jurisdicción Sanitaria acudirá a las comunidades para realizar las tareas de vacunación y así evitar padecimientos que pongan en riesgo el bienestar de la gente. No es obligatorio, es voluntario; sin embargo, es importante que acepten vacunarse para mantenerse saludables”, señaló.

Programas Sociales

En otro momento, entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización y reiteró que la educación es una prioridad de su administración. Destacó que la meta es que más personas aprendan a leer y escribir. “Con educación ganamos paz y desarrollo. Antes no apostaban a la alfabetización porque es una inversión que no se ve como obra física. Nosotros sí creemos en ella porque son acciones que transforman el corazón y el alma. Lo hacemos sin simulación, porque amamos a los pueblos originarios”, expresó el mandatario.

Sistema de Agua Potable

Durante su recorrido por San Juan Chamula, el mandatario visitó la localidad Laguna Petej, donde dio el banderazo de inicio a la construcción del Sistema de Agua Potable, obra que beneficiará a más de mil habitantes con una inversión superior a 12 millones de pesos (mdp). Indicó que, tras recuperar la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA prioriza proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

El secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, destacó la relevancia de la vacunación para prevenir enfermedades y cortar la transmisión de padecimientos exantemáticos. Explicó que Chiapas se ubica en el lugar 24 a nivel nacional con menor incidencia de sarampión, resultado de la correcta aplicación de protocolos de detección y atención, considerando que este virus puede generar entre 18 y 21 contagios por cada caso. También exhortó a alcaldesas y alcaldes a reforzar el trabajo conjunto con el Gobierno Estatal para consolidar un bloqueo vacunal que limite su propagación.

Alfabetización total

El secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, informó que en este municipio fueron entregadas dos mil 100 becas de alfabetización, un acto de justicia social que brinda a personas que no pudieron asistir a la escuela la oportunidad de aprender a leer y escribir, transformando su vida y la de sus comunidades.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, resaltó que en San Juan Chamula se han logrado avances importantes gracias a la voluntad de la gente y al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Felicitó a quienes participan en el proceso de alfabetización, subrayando que aprender a leer permite comprender mejor el entorno y tomar decisiones informadas.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, explicó que el proyecto de Laguna Petej contempla la captación, conducción y distribución del agua potable, mediante la construcción de un cárcamo de bombeo, una caseta de control, una línea de conducción de 747 metros y 193 tomas domiciliarias.

Seguridad continua

El presidente municipal de San Juan Chamula, Pascual Sánchez Gómez, destacó el humanismo y sensibilidad del gobernador para atender las necesidades esenciales de los pueblos originarios. Resaltó que las obras de agua potable, Salud y Educación contribuyen a una mejor calidad de vida y subrayó la seguridad que hoy se vive en todos los rincones de Chiapas.

En representación de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Nicolás Pérez Pérez agradeció al gobernador por el impulso del programa Chiapas Puede, mediante el cual, y con apoyo de su asesor Roberto Pérez, está aprendiendo a leer y escribir. Subrayó que esta iniciativa le permitirá continuar sus estudios. “Si Chiapas Puede, Chamula también puede. Si Chamula puede, yo también puedo”, dijo.

En esta gira participaron la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Chiapas, Hermilio Domínguez Zárate; el director del Hospital Militar Regional, Héctor Gustavo Ramírez González; el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales; el diputado federal Emilio Ramón Ramírez Guzmán; el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Florentino Orlando García Morales; la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Yazmín Pérez Martínez; así como alcaldesas, alcaldes y legisladoras y legisladores federales y estatales.