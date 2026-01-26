Refuerzan acciones de salud y prevención

Con el propósito de continuar reforzando las acciones preventivas en beneficio de la comunidad educativa, sesionó el Comité de Salud Escolar de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río” del ejido Copoya, para organizar e implementar medidas que contribuyan a disminuir la propagación de enfermedades prevenibles dentro del entorno escolar.

El Comité de Salud Escolar tiene como objetivo reforzar los protocolos y recomendaciones establecidos por la Secretaría de Salud, desde su instalación en cada plantel, atendiendo la visión humanista y prioritaria del gobernador Eduardo Ramirez Aguilar hacia las infancias.

Funciones

Entre sus funciones se encuentran el fortalecer los canales de comunicación para la difusión de información relevante, la correcta aplicación de los filtros de prevención y cuidado, así como ejecución de jornadas de limpieza, especialmente en aulas y áreas comunes. Asimismo, ser responsable del monitoreo constante de posibles síntomas o cambios en el desempeño de las y los estudiantes que pudieran indicar algún malestar, además de establecer mecanismos de actuación ante una posible alerta de contagio.

De igual manera, el Comité impulsará la distribución de la Carta de Compromiso de Corresponsabilidad, mediante la cual se establecen acuerdos de trabajo conjunto con madres y padres de familia, así como docentes en materia de prevención, promoviendo desde el hogar hábitos saludables que favorezcan el bienestar integral de las y los estudiantes.

Filtro de Corresponsabilidad

Bajo la coordinación del director del plantel, Baldemar Ruiz de la Rosa, e integrado por cuatro docentes y tres padres de familia, el Filtro de Corresponsabilidad contempla tres líneas de acción: el hogar, donde la familia participa de manera directa en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos de higiene; la escuela, previo al ingreso al plantel, mediante la aplicación de filtros sanitarios; y el aula, espacio en el que las y los docentes realizan el seguimiento oportuno del estado de salud del alumnado y la detección de posibles síntomas.

Entre las principales recomendaciones emitidas por el Comité de Salud Escolar se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, el uso responsable de cubrebocas, el aislamiento ante la presencia de síntomas y evitar la automedicación. De igual forma, se exhorta a la comunidad educativa a mantenerse atenta ante signos como fiebre, tos o erupciones en la piel, como medidas fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud colectiva.

Trabajo coordinado

A través del trabajo coordinado entre autoridades escolares, personal docente y familias, la Secretaría de Educación, reafirma el compromiso de garantizar entornos escolares seguros y saludables que favorezcan el bienestar integral y el desarrollo pleno de las niñas y los niños.