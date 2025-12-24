Refuerzan acciones de seguridad en Rancho Nuevo

Con el objetivo de fortalecer la prevención, se llevó a cabo una inspección interinstitucional en el Centro Ecoturístico Grutas de Rancho Nuevo, en San Cristóbal de Las Casas, coordinada por la Dirección de Protección Civil (PC).

La supervisión estuvo a cargo del titular de la dependencia, Pablo Reyes Aguilar, acompañado de cinco elementos, con el respaldo del Cuerpo de Bomberos, bajo el mando del comandante César Cameras González y seis elementos, entre otros.

Durante la inspección se verificaron las condiciones operativas de las dos tirolesas del centro ecoturístico, con longitudes de 268 y 277 metros de vuelo, respectivamente, así como el estado del equipo de seguridad personal, que incluye arneses, mosquetones, poleas tándem, tensión de los cables acerados y botiquines de primeros auxilios.

Revisiones

De igual forma, se revisaron los locales comerciales que brindan servicio de alimentos, constatando que cuenten con instalaciones adecuadas de gas LP, energía eléctrica y agua, además del correcto funcionamiento y seguridad de sus tanques estacionarios, como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de visitantes y trabajadores.

Por lo anterior, las autoridades exhortaron a la población a ser preventiva en estas fechas: no manejar cansados ni en estado de ebriedad, así como revisar su unidad vehicular antes de salir de viaje.

Cabe señalar que el Centro Ecoturístico Grutas de Rancho Nuevo es uno de los lugares más visitados por el turismo en esta temporada de vacaciones.