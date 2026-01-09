Refuerzan acciones para contención del sarampión

El Centro de Salud y el Hospital Básico Comunitario IMSS Bienestar en el municipio de Las Rosas, en coordinación con la autoridad municipal, refuerzan las acciones preventivas para la contención del sarampión en el municipio.

Dieron a conocer que estas acciones forman parte de un trabajo interinstitucional orientado “a proteger la salud de las familias pinoltecas, fortalecer la vigilancia epidemiológica y promover la prevención oportuna, en especial en niñas, niños y grupos en situación de mayor vulnerabilidad”.

Llaman a completar esquemas

Por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, acudir a su unidad de salud más cercana ante cualquier síntoma y completar los esquemas de vacunación, ya que la prevención es fundamental para evitar la propagación de enfermedades.

Indicaron que “la coordinación entre los distintos niveles e instituciones de Salud permite actuar de manera responsable y eficaz, priorizando siempre el bienestar de la población”.