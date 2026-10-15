Refuerzan acciones para detectar el cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas refuerza las acciones dirigidas a las mujeres derechohabientes para prevenir y detectar oportunamente esta enfermedad, mediante información, orientación y servicios disponibles en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la entidad.

El coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS Chiapas, doctor Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, invitó a las mujeres a acercarse a los servicios preventivos de su UMF de adscripción para conocer las medidas de autocuidado, aprender la técnica adecuada de autoexploración mamaria e identificar los estudios de detección que corresponden de acuerdo con su edad.

“Es importante que las mujeres conozcan sus mamas y aprendan a identificar cambios en su apariencia, forma o sensación. Acercarse a los servicios preventivos permite recibir orientación y resolver dudas sobre la autoexploración y las acciones de detección que deben realizarse”, señaló.

La autoexploración mamaria debe realizarse una vez al mes, preferentemente siete días después de la menstruación o, en caso de que ya no se presente, elegir un día fijo de cada mes. Esta práctica permite que cada mujer conozca sus mamas y pueda reconocer cambios que ameriten una valoración médica.

Puntos a considerar

Entre las alteraciones que deben observarse, se encuentran protuberancias, hundimientos, cambios en la piel, asimetrías, endurecimiento, modificaciones en el pezón o salida de líquidos desconocidos. Ante cualquier cambio, se recomienda acudir a los servicios de salud para recibir una valoración.