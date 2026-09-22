Refuerzan actividad ganadera con rastro frigorífico

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la reconstrucción y el equipamiento del rastro frigorífico regional “Nueve Estrellas”, una obra largamente esperada por habitantes y productoras y productores de la región, que requirió una inversión superior a 87.7 millones de pesos y que coloca a Chiapas como el estado con la mejor infraestructura de este tipo en el sur-sureste del país.

La nueva infraestructura beneficiará a las y los habitantes de Comitán de Domínguez y de toda la región Meseta Comiteca Tojolabal, con impacto directo en la salud pública, la actividad ganadera, la economía familiar y el cuidado ambiental.

Su alcance llegará a todo el estado e incluso a entidades vecinas. Además, permitirá mejorar los procesos de producción bajo estrictos controles de sanidad e inocuidad alimentaria para garantizar productos de alta calidad para las familias.

Durante su mensaje, el mandatario precisó que uno de los siguientes objetivos será alcanzar la Certificación TIF, que otorga el Gobierno de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el propósito de continuar elevando los estándares de operación de esta infraestructura y consolidarlo como un centro exportador.

Ante esta obra que responde a una demanda de la población de esta zona, Eduardo Ramírez llamó a las y los habitantes a valorarla y cuidarla, al subrayar que fue realizada con recursos públicos que pertenecen a la gente. “Es una obra muy importante que abonará a la salud pública. Les pido que la cuiden porque ahora es un patrimonio del pueblo”, expresó.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que la recuperación y modernización del rastro frigorífico constituían una necesidad prioritaria, debido a que durante años este espacio operó con serias deficiencias funcionales que limitaban la eficiencia y calidad de sus servicios y representaban un riesgo para la salud pública.

Capacidad operativa

Explicó que, con las acciones realizadas, su capacidad pasó de 60 a 100 sacrificios cada seis horas. Añadió que se rehabilitaron, construyeron y ampliaron edificios, corrales, áreas de carga y descarga, estacionamiento, bodega, red eléctrica y líneas de sacrificio. También se edificó una planta de tratamiento de aguas residuales bajo los lineamientos del Senasica.

Gómez Zuart detalló que el rastro frigorífico regional “Nueve Estrellas” beneficiará directamente a productoras y productores de Comitán de Domínguez, La Independencia, Tzimol, Las Rosas, Socoltenango, Teopisca, Altamirano, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas y Amatenango del Valle.

Por su parte, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó que esta infraestructura ocupa el primer lugar en el sur-sureste del país por su tecnología de matanza y procesamiento de carne, además de constituir un punto de concentración relevante para la comercialización de ganado, productos y subproductos cárnicos.

Producción agropecuaria

Afirmó que estas condiciones incrementan el potencial de Chiapas para ocupar los primeros lugares de producción agropecuaria y contribuirán a dar certeza a la actividad ganadera, generar empleos y fortalecer la salud pública.

Asimismo, puntualizó que la modernidad y capacidad instalada permitirán ampliar la distribución de productos cárnicos chiapanecos en distintas partes del estado y del país. Agregó que la Secretaría del Campo estuvo a cargo del equipamiento del rastro frigorífico.

El director del Rastro Frigorífico, José Eleazar Moreno Villatoro, agradeció la rehabilitación y recordó la historia de este espacio, que hace 33 años fue edificado gracias a un grupo de tablajeros que empeñó su patrimonio para hacerlo realidad, hasta su posterior rescate por parte del gobierno municipal. Resaltó que el gobernador Eduardo Ramírez impulsó el proyecto desde que fue síndico, alcalde y senador, hasta concretarlo como gobernador, con beneficios que alcanzan la salud pública, el bienestar animal, el cuidado ambiental y la economía de las familias ganaderas.