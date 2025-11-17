Refuerzan adopción de una cultura vial preventiva

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva impartió el curso “Educación Vial” dirigida al personal de la Secretaría de Marina (Marina) de la Vigésima Segunda Zona Naval que se localiza en el municipio de Tapachula.

Durante esta jornada vial se habló de “Siniestros de tránsito en la ciudad; más comunes, causas y cómo evitarlos”, en donde brindó información puntual y clara sobre los temas: siniestros de tránsito, factores de riesgo, señalamientos de tránsito y el uso de los elementos de seguridad para prevención de siniestros.

Dando puntual cumplimiento a las políticas públicas del Ejecutivo del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP trabaja de manera coordinada en la construcción de herramientas efectivas que promuevan e impulsen la adopción de una cultura vial preventiva.

En esta “Nueva ERA”, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso institucional de continuar trabajando para fortalecer el desarrollo de ambientes más sanos y seguros en beneficio de las y los chiapanecos.