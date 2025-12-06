Refuerzan alerta epidemiológica por sarampión

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el primer caso de sarampión en 2025, correspondiente a un niño de cuatro años del municipio de San Fernando, quien contrajo la enfermedad luego de un viaje familiar fuera del estado. Tras detectar el contagio mediante una prueba PCR, las autoridades activaron de inmediato un cerco sanitario y desplegaron brigadas de vigilancia epidemiológica en la zona.

Aunque ya suman siete contagios en distintos municipios, todos permanecen controlados.

Las autoridades intensificaron la vacunación y el cerco sanitario para evitar brotes.

Acciones

El operativo incluyó visitas casa por casa, recorriendo 130 manzanas y 867 viviendas, con el objetivo de identificar posibles contagios y orientar a las familias sobre medidas de prevención.

Además, se aplicó una campaña intensiva de vacunación en San Fernando y comunidades cercanas para aumentar la cobertura en población vulnerable.

De acuerdo con los reportes más recientes, Chiapas suma siete casos de sarampión en lo que va de 2025.

Todos se encuentran estables, aislados y sin evidencia de transmisión comunitaria.

Los contagios están distribuidos en municipios como San Fernando, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Mitontic, Chamula y Ocosingo, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades sanitarias.

Pese a la dispersión geográfica, la Secretaría de Salud estatal informó que no existen brotes generalizados, debido a la detección oportuna de los casos y al seguimiento médico continuo.

Campaña preventiva

Para fortalecer la protección colectiva, en julio de 2025 se puso en marcha la campaña estatal “Unidos contra el sarampión”, dirigida a niñas y niños menores de 10 años, así como a personas de 10 a 39 años que no cuenten con su esquema completo.

Autoridades locales recalcaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para evitar un brote, especialmente en un contexto donde el sarampión ha reaparecido en varios estados del país y en diversas regiones del mundo.

La Secretaría de Salud pidió a padres, madres y tutores estar atentos a síntomas como fiebre, tos, sarpullido, secreción nasal, ojos llorosos o diarrea, signos que pueden indicar infección.

Ante cualquier sospecha, deben acudir de inmediato a la unidad médica más cercana y evitar enviar a los menores a guarderías, escuelas o espacios concurridos hasta descartar el contagio.