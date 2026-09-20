Refuerzan alianza Canirac y Casa Chiapas CDMX

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, Cristhian Pérez, visitó las instalaciones de Casa Chiapas CDMX, donde fue recibido por su directora general, Kenia Muñiz, a quien el organismo empresarial reconoció como una gran aliada de la cámara chiapaneca.

Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre proyectos estratégicos para continuar impulsando la cultura, la gastronomía y el desarrollo integral de las comunidades chiapanecas a nivel nacional. De manera especial, acordaron sumar esfuerzos de cara a la próxima Semana Gastronómica, un escaparate fundamental para proyectar el talento culinario de la región.

Turismo comunitario

Asimismo, se resaltó el valor del turismo comunitario como un motor clave para el crecimiento sostenible de los pueblos de Chiapas, compartiendo la visión de seguir llevando la riqueza artesanal, el arte textil y el orgullo de las raíces chiapanecas al corazón de la capital del país.

Con esta alianza, Canirac Chiapas y Casa Chiapas CDMX reafirmaron su compromiso de mantener viva la promoción de la identidad chiapaneca y de abrir nuevas oportunidades para los productores, cocineros y artesanos de la entidad.

“El orgullo chiapaneco late más fuerte que nunca”, destacaron durante el encuentro.