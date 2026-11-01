Refuerzan alianza CMIC Chiapas y Semahn

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, que dirige Rogelio Tamayo Carboney, sostuvieron una reunión de trabajo con la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y promover acciones conjuntas orientadas al cuidado y la protección del medio ambiente.

Compromiso

El vicepresidente del sector Energía del Comité Directivo de este organismo empresarial, Joaquín Ruiz Narváez, acompañado de Diego Gordillo Guillén y Daniel Martín Cruz Rodríguez, reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de los tres niveles de gobierno, promoviendo prácticas responsables en el sector de la construcción que contribuyan al equilibrio entre el crecimiento de la infraestructura, la protección de los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones.

El desarrollo sostenible

Durante el encuentro, Torres Abarca indicó que este acercamiento refrenda la importancia de sumar esfuerzos entre el sector público y el de la construcción para impulsar el desarrollo sostenible, fomentar la responsabilidad ambiental y contribuir a la construcción de un futuro más sustentable para Chiapas.