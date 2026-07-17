Refuerzan alianzas con la Semuigen y el Fofoe

Con el propósito de consolidar la vinculación institucional y difundir las estrategias que impulsa la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, acompañado por integrantes del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo, sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Economía Social de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Magaly Guillén Zepeda; la subsecretaria de Igualdad de Género, Ysolina Suárez Lacroix; y María Teresa Pano Jiménez, representante del Fideicomiso Fondo de Fomento Económico (Fofoe).

Durante la sesión, las representantes de la Semuigen presentaron el catálogo de talleres y capacitaciones que la dependencia promueve de manera permanente, orientados al crecimiento, formalización y consolidación de las empresas chiapanecas.

Como parte de los acuerdos estratégicos, se planteó la creación conjunta de cursos y talleres especializados en finanzas para mujeres, con el objetivo de brindar a emprendedoras y empresarias herramientas clave para una toma de decisiones informada, fortaleciendo su autonomía económica y el desarrollo de sus liderazgos.

Asimismo, la representante del Fofoe expuso las alternativas vigentes de financiamiento mediante créditos con garantía, diseñados para facilitar el acceso a recursos económicos en condiciones accesibles. Estos esquemas permitirán a las empresas locales capitalizarse, ampliar sus operaciones y fortalecer el sector productivo de la región.

Con estas acciones, la Canaco reafirma su compromiso de construir alianzas con instituciones públicas para acercar capacitación, inclusión y herramientas financieras que impulsen el éxito de nuestras afiliadas y afiliados.