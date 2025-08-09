Refuerzan alianzas para proteger áreas naturales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fortalece la cooperación en materia ambiental con el Gobierno de Chiapas mediante la firma de un Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como un Acuerdo General de Coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Chiapas, protector del medio ambiente

Durante su intervención, la secretaria Alicia Bárcena compartió que “Chiapas cuenta con 20 Áreas Naturales Protegidas a nivel federal, es el lugar donde más Áreas Naturales Protegidas hay, las hay gracias a ustedes: a los pueblos que las cuidan. Tenemos siete reservas de la biosfera, cinco áreas de protección de flora y fauna, parques nacionales, áreas de protección, santuarios, por eso firmamos dos convenios, el convenio con Conafor y el convenio con Conanp porque tenemos que trabajar juntos, unidos el Gobierno del Estado y el sector ambiental federal, unamos esfuerzos porque no podemos solos, nadie puede solo”.

“Es importante trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, estamos todos comprometidos para lograr un mundo mejor; queremos un cambio en el modelo de desarrollo, el humanismo se tiene que poner al servicio de esta Cuarta Transformación en beneficio de los pueblos y las comunidades”, remarcó.

Filosofía humanista

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó que su administración se guía por una filosofía humanista y ancestral de respeto a la madre tierra, por lo que mantiene un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente. Explicó que este propósito se refleja en acciones como la restauración de microcuencas y programas efectivos de reforestación. En este sentido, solicitó el respaldo de la Conafor para contar con plantas adecuadas y recibir la orientación necesaria que permita optimizar los recursos y obtener mejores resultados

La secretaria Alicia Bárcena, el director general de la Conafor, Sergio Graf Montero y el gobernador Eduardo Ramírez firmaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal entre la Semarnat, Conafor y el Gobierno de Chiapas con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en el estado, mediante la conservación, protección, restauración, aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos forestales con un enfoque ecosistémico y la promoción de programas productivos.

Convenio

El convenio fortalece la coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios para identificar acciones y proyectos prioritarios, promueve el incremento de inversiones e impulsa con el sector industrial la compra responsable de madera y encadenamientos productivos locales que privilegien materia prima con origen legal, además de fortalecer la atención de incendios forestales en coordinación con el gobierno estatal, municipal, ejidos y comunidades.

En ese sentido, Graf Montero resaltó que “la firma del convenio no solo responde a una responsabilidad técnica y ambiental, representa también un compromiso ético del estado mexicano para avanzar hacia la justicia social, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la gestión y aprovechamiento de sus recursos naturales”. Reiteró el compromiso de la Conafor con una política forestal centrada en las personas, especialmente en quienes han sido históricamente excluidas.

Asimismo, la titular del sector ambiental federal fungió como testigo de honor en la firma del Acuerdo General de Coordinación entre la Semarnat, Conanp y el Gobierno de Chiapas, efectuada entre el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Identifican acciones

El objetivo del convenio es identificar acciones y proyectos ambientales que contribuyan al fortalecimiento, manejo, protección y restauración de ecosistemas y desarrollo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) locales y federales, los humedales de importancia internacional y de regiones prioritarias para la conservación. Se implementarán mecanismos de financiamiento para determinar y ejecutar actividades y acciones orientadas a fomentar el cuidado y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, los corredores biológicos y bioculturales, así como bienes y servicios ambientales.

La Conanp desarrollará los proyectos destinados a la preservación, saneamiento, restauración de los ecosistemas y servicios ambientales de las ANP, ejecutará proyectos y programas destinados a la salvaguarda de la diversidad genética de la flora y fauna e impartirá cursos y talleres de capacitación. A su vez, el Gobierno de Chiapas apoyará a la Conanp en proyectos y acciones de restauración, conservación y desarrollo de las ANP.

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, al indicar que una política pública ambiental sólida debe considerar las condiciones sociales, económicas y culturales de quienes viven en los territorios, destacó que este tipo de instrumentos, como el acuerdo firmado con el Gobierno de Chiapas, es fundamental para dar cumplimiento a los objetivos nacionales de política ambiental, especialmente en entidades federativas con alta diversidad biológica y social como Chiapas.

Presentan avances

En el encuentro también se presentaron los avances del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, impulsado por el Gobierno de Chiapas como parte de la estrategia “la Nueva ERA”, iniciativa que busca revertir el deterioro ambiental. Incluye 71 microcuencas en 33 municipios chiapanecos e implementa acciones que combinan reforestación, infraestructura ecológica y fortalecimiento comunitario. El programa ha logrado restaurar más de 5,000 hectáreas y generar más de 21,000 empleos temporales, posicionándose como una herramienta clave para la sostenibilidad ambiental y social en el estado.

Semarnat, Conanp, Conafor y el Gobierno de Chiapas reafirman su compromiso de protección y restauración del medio ambiente promoviendo la conservación de ANP y el desarrollo forestal sustentable en beneficio de las comunidades.