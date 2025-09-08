Refuerzan apuesta de Tapachula como destino turístico

Tapachula continúa consolidándose como un destino estratégico dentro de la industria del turismo de reuniones, congresos, incentivos y eventos, segmento que representa uno de los motores más dinámicos del turismo a nivel mundial.

Participaciones en foros

En entrevista, el presidente Yamil Melgar mencionó que a través del área de Turismo, se ha participado recientemente en foros clave, como la feria IBTM Américas 2025 y el Congreso MPI LATAM 2025, celebrado del 19 al 21 de agosto en la Ciudad de México. En estas plataformas, Tapachula se vinculó con organizadores, asociaciones y empresas del sector, fortaleciendo lazos y generando oportunidades para que el municipio reciba congresos, viajes de incentivos y reuniones corporativas en los próximos años.

En coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez, la Secretaría de Turismo de Chiapas, encabezada por María Eugenia Culebro, y el coordinador general ejecutivo, Segundo Guillén, se ha trazado una estrategia clara para posicionar a Tapachula dentro del mapa nacional e internacional del turismo de reuniones.

Este sector es clave porque su impacto económico incide directamente en el PIB, genera empleo, diversifica la oferta turística y detona beneficios para toda la cadena de valor: desde hoteles y restaurantes, hasta prestadores de servicios locales.

Infraestructura

Tapachula cuenta con la infraestructura necesaria para recibir grupos de entre 500 y 800 personas, respaldada por una oferta de más de 850 habitaciones en hoteles franquicia de 4 y 5 estrellas, además de un Centro Internacional de Convenciones equipado para eventos de gran escala. A ello se suma una proveeduría especializada que actualmente trabaja en procesos de certificación y acreditación de calidad, garantizando estándares de servicio a las empresas que apuestan por este destino

“La visión es clara: aprovechar el potencial del municipio como un destino capaz de atraer reuniones y congresos nacionales e internacionales, viajes de incentivos y eventos corporativos, consolidando así a Tapachula como un polo estratégico en el sur-sureste de México para la industria del turismo de reuniones”, concluyó el presidente de Tapachula.