Refuerzan atención ante violencia contra menores

Ante los recientes casos de violencia contra menores de edad registrados en Chiapas, la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías Córdova, señaló que la dependencia mantiene atención prioritaria a las denuncias relacionadas con niñas, niños y adolescentes, además de brindar acompañamiento a las familias a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que en los casos que requieren intervención de la Fiscalía de Feminicidios, la dependencia municipal participa principalmente con apoyo jurídico y acompañamiento a los familiares.

Consideró que, además de atender los casos una vez que ocurren, es necesario fortalecer las acciones preventivas, particularmente porque algunas agresiones contra menores pueden ocurrir dentro de su propio entorno cercano.

“Por lo general, las agresiones también son del primer círculo”, indicó.

Aseguró que el DIF Tuxtla ha recibido denuncias relacionadas con situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes, las cuales, dijo, son atendidas como prioritarias.

En este sentido, destacó que la Procuraduría Municipal mantiene atención durante las 24 horas, los siete días de la semana, incluidos días festivos, para recibir reportes y dar seguimiento a las situaciones que involucren a menores.

Trabajo infantil

Además de los casos de violencia, la directora del DIF Tuxtla informó que durante el actual trienio se han realizado cerca de 300 verificaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil.

Explicó que el personal realiza recorridos y, cuando identifica a menores trabajando, lleva a cabo los exhortos correspondientes para atender la situación y conocer las condiciones en las que se encuentran.

Una de las principales actividades detectadas es la venta de flores, principalmente entre menores provenientes de comunidades de los Altos.