Refuerzan barrera sanitaria; llama SSA a vacunarse

Con la finalidad de fortalecer la barrera sanitaria contra el sarampión, la Secretaría de Salud (SSA) del estado ha intensificado el trabajo territorial mediante cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales.

Gracias al esfuerzo coordinado del sector salud, Chiapas se posicionó en el segundo lugar nacional en aplicación de dosis contra el sarampión, con un total de 876 mil 661 vacunas aplicadas entre todas las instituciones integrantes del sector.

Asimismo, la entidad alcanzó niveles óptimos de protección específica, ocupando el primer lugar nacional en la aplicación de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) en la primera dosis en niñas y niños de 12 meses de edad; y el segundo lugar en la segunda dosis aplicada a los 18 meses. Además, se cumplió el indicador de segunda dosis a los seis años, con una cobertura del 97 por ciento, una cifra histórica que coloca a Chiapas en el lugar número 12 a nivel nacional.

Se han visitado 100 mil 461 viviendas en mil 400 localidades, beneficiando a 236 mil 891 personas, lo que ha permitido que el 72 por ciento de los municipios del estado no presenten casos confirmados.

En el marco de la temporada invernal, del 26 de octubre de 2025 a la fecha, se han aplicado 255 mil 379 vacunas contra el sarampión, reforzando la protección de la población, especialmente de niñas, niños y grupos vulnerables.

De acuerdo con el Informe Diario de Sarampión en México, emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, al cierre de la semana epidemiológica número 53 de 2025, en Chiapas se notificaron 235 casos confirmados; mientras que al corte de la semana epidemiológica número 1 de 2026 se registran siete casos confirmados, lo que refleja una disminución sostenida gracias a las acciones preventivas implementadas en la entidad.