Refuerzan campaña de prevención en vacaciones

Con la cercanía del periodo vacacional de verano 2026, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas reforzó su campaña de prevención vial con el objetivo de disminuir accidentes en carretera y fomentar una cultura de conducción responsable entre quienes viajarán dentro y fuera del estado.

Como parte de esta estrategia, la dependencia difundió recomendaciones dirigidas a los automovilistas a través de distintos medios, buscando sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas preventivas antes de emprender cualquier viaje.

Entre las principales recomendaciones destaca la revisión mecánica del vehículo antes de salir a carretera.

La dependencia exhortó a verificar los niveles de aceite, líquido refrigerante y líquido de frenos, además de revisar el estado y la presión de las llantas, así como comprobar el correcto funcionamiento de los frenos y del sistema de luces, a fin de reducir el riesgo de percances ocasionados por fallas mecánicas.

Seguridad vial

También subrayó que la seguridad vial depende en gran medida de la conducta del conductor.

En ese sentido, recomendó descansar lo suficiente antes de conducir, evitar manejar bajo los efectos del alcohol o en condiciones de fatiga y portar la documentación del vehículo en regla para hacer frente a cualquier eventualidad o revisión en carretera.

Asimismo, recordó que el número de emergencias 911 permanece disponible las 24 horas para atender cualquier situación que requiera auxilio durante el periodo vacacional.

La dependencia invitó a los viajeros a mantenerse informados sobre las condiciones climatológicas, el estado de las carreteras y las alertas preventivas antes y durante sus recorridos.