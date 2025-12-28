Refuerzan campaña de vacunación en SCLC

Miguel Valdés Galán, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número II, invitó a la población para que asista a los puntos de vacunación que se reforzaron desde el sábado.

Sin tregua

Señaló que, pese a que el sarampión ya está controlado en la zona altos, no se dará tregua. Indicó que, aunque la institución a su cargo lleva casi dos semanas en campaña de vacunación, actualmente se está haciendo un refuerzo donde incluso turistas asisten a aplicarse la dosis.

“Se visitarán barrios emblemáticos de la ciudad, como lo es el barrio de María Auxiliadora o la explanada del Carmen, en donde ofrecerán servicio hasta las nueve de la noche”, abundó.

Valdés recomendó la vacuna de sarampión en la población infantil de uno a nueve años, además de que en estos puntos también se contará con dosis para evitar las enfermedades invernales tales como la bronquitis.

El funcionario indicó que, pese a que el sarampión ya fue reportado en el estado, la población se ha mantenido de pie, y es momento de seguir con las acciones para sacarlo de la zona altos.

Agradeció a aquellos presidentes municipales que atendieron los exhortos y ayudaron a lograr la vacunación en zonas donde los usos y costumbres están muy arraigados.

Indicó que el Gobierno del Estado los ha equipado con las vacunas necesarias, esto por indicación directa del gobernador de que la población cumpla su esquema de vacunación completo. Informó que después de un momento de crítico contagio, se controló teniendo únicamente 65 casos confirmados.

Recalcó que las vacunas son gratuitas en su totalidad, y en caso de que alguien requiera atención médica, se puede comunicar con la Jurisdicción para darle la atención adecuada.