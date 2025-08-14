Refuerzan capacidades de los cuerpos de PC

En el marco de las acciones para fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil, el secretario Mauricio Cordero Rodríguez, acompañado por el coordinador de Prevención y Resiliencia, José Valenti Manzo Monjarás, y el coordinador de Supervisión y Evaluación Regional, Octavio Toledo Clausse, encabezó la inauguración del Curso de Fortalecimiento al Sistema Estatal de Protección Civil.

El objetivo principal fue reforzar las capacidades técnicas y operativas de los cuerpos de atención y respuesta en Chiapas, capacitando a los participantes en la planificación, implementación y gestión de un sistema integral de protección civil para una respuesta efectiva ante emergencias y desastres.

Así también participaron comités humanistas integrados de las comunidades: ranchería El Terrero, ejido Ignacio Ramírez, El Vergel, Durango, Rincón Valle, ranchería Ojo de Agua, La Costa, Santa Cruz, Otatal, Galeana Calentura, Santiago Buenavista, Bolsa del Arado, Puerto Arista, San Nicolás, Brisas del Mar.