Refuerzan certificación en inocuidad alimentaria

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas reafirma su misión de impulsar la excelencia operativa en el sector restaurantero, tras la exitosa realización del curso de certificación basado en la NOM-251-SSA1-2009. Este programa, enfocado en las Buenas Prácticas de Higiene, representa un pilar fundamental para la prevención de riesgos sanitarios.

La jornada formativa, liderada por el ponente Eddy Constantino, contó con la asesoría y supervisión de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris Chiapas) y la Secretaría de Salud estatal. Esta sinergia institucional asegura que los procesos de capacitación mantengan el más alto nivel de exigencia académica y técnica.

Participantes

Canirac Chiapas felicita a los equipos de El Padrino - Carnes Asadas, Perlop Operadora de Alimentos, Pisca de Mar y La Bota Negra por su destacada participación, reafirmando que la profesionalización es el camino hacia un futuro más seguro y competitivo para la gastronomía local.

Cabe destacar que la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en México.

La cual aplica a todas las personas físicas o morales que manejan alimentos o materias primas en el territorio nacional, desde pequeños comercios hasta grandes industrias.

Contempla instalaciones y equipo, donde los pisos, paredes y techos de los establecimientos deben ser fáciles de limpiar y estar libres de humedad o grietas. Los utensilios en contacto con la comida deben ser de materiales seguros.

Personal

En cuanto a la higiene del personal, la norma exige el correcto lavado de manos, uso de ropa limpia, cofia o red para el cabello, y la prohibición de uñas postizas o esmalte.

En el control de agua y plagas: Se debe usar exclusivamente agua potable y contar con planes efectivos para evitar la entrada de plagas.

Para el Control de temperaturas es obligatorio monitorear y registrar las temperaturas en la recepción, almacenamiento y conservación de los productos.