Refuerzan compromiso con transparencia y seguridad

El Poder Legislativo de Chiapas se ha sumado de manera decidida a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer las instituciones y enfrentar los retos de la entidad, declaró el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente de la Comisión de Vigilancia, Transparencia, Anticorrupción e Información Pública.

“Estamos completamente convencidos de trabajar unidos por el destino de Chiapas. Somos un mismo equipo, especialmente en situaciones que exigen solidaridad y convicción”, expresó el legislador.

En este sentido subrayó la coordinación que prevalece en el estado.

Manejo de recursos

Trinidad Palomares detalló que el trabajo de la comisión que preside va más allá de la vigilancia, incorporando un enfoque técnico para robustecer a los ayuntamientos en diversos ámbitos. Señaló una preocupación central: la conexión entre la opacidad en el manejo de recursos y la inseguridad.

“Desgraciadamente, es sabido que la corrupción y la poca transparencia en algunos municipios contribuyen a fortalecer las condiciones de inseguridad”, afirmó. “Desde la comisión combatimos esto con mejores prácticas y capacitación para erradicar la opacidad. Es nuestra obligación”.

Diputado

Frente a posibles resistencias en algunos ámbitos, el diputado fue contundente al recalcar el marco legal que rige sus acciones. “El sentido de la comisión y el deber del Legislativo van mucho mas allá; es ley, y tenemos que aplicarla. El Ejecutivo, a través del gobernador, ha sido ejemplo, y el Legislativo estará a la altura”, aseveró.

Como prueba tangible de esta colaboración, destacó la reciente puesta en operación de un call center para denunciar actos de corrupción, una iniciativa gestada desde el Congreso. “Es algo que en su momento planteamos, que se cosechó desde el Legislativo y a lo que hoy estamos plenamente sumados y convencidos”, concluyó Trinidad Palomares.