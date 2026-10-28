Refuerzan con acero el puente del libramiento sur

Cada vez está más cerca la reapertura total del Libramiento Sur y Carretera a Villaflores, sin embargo se generó una demora para reforzar la zona alta del puente, introduciendo unos refuerzos estructurales de acero.

Trabajos

De esta manera se retiran los maderos del carril inferior, se realizan acabados mientras se trabaja a marchas forzadas en la parte alta de la vialidad, específicamente donde una corriente de agua golpea en temporada de lluvias.

En esa sección de unos 15 metros lineales se impacta directamente la corriente y es ahí donde se están materializando los esfuerzo físicos como de ingeniería.

Pendiente queda la creación de un dren pluvial, solicitado por los vecinos de la zona, pero según los expertos en construcción, con las medidas tomadas serán suficientes para atender la necesidad de la zona.

De esta manera el puente que fue afectado por el impacto del agua arrastrando unos 40 centímetros el soporte lateral y generando un socavón, esta prácticamente terminado.

Actualmente la zona está cerrada parcialmente en dos de sus carriles, generando cuellos de botella en horas pico, por lo que esta obra urge sea entregada a la brevedad.