Refuerzan coordinación ante frente frío número 30

Ante el ingreso del frente frío número 30 en Chiapas, la Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez puso en marcha un esquema de prevención, coordinación y monitoreo para reducir riesgos y atender posibles afectaciones derivadas de las bajas temperaturas y los fuertes vientos, explicó el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez.

El funcionario destacó que desde el alertamiento emitido se convocó a una sesión de trabajo interinstitucional con dependencias municipales, estatales y federales, con el objetivo de conocer los efectos esperados de este fenómeno y definir responsabilidades.

“Ya estamos sintiendo el descenso de la temperatura y se han registrado rachas de viento por arriba de los 40 y 50 kilómetros por hora, lo que puede generar la caída de árboles, desprendimiento de láminas y otras afectaciones comunes en la ciudad”, señaló.

Detalló que durante la sesión se establecerá una matriz de responsabilidades, lo que permitirá una respuesta coordinada y oportuna ante cualquier eventualidad, además de fortalecer la comunicación entre las distintas áreas involucradas en la atención a emergencias.

Como parte de los protocolos, Protección Civil mantiene listos los refugios temporales, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, especialmente para atender a personas en situación vulnerable.

Aunque históricamente estos espacios son poco utilizados, ya que muchas personas optan por resguardarse con familiares o vecinos, recalcó que su operación es obligatoria por normatividad.

Advirtió que las zonas altas de Tuxtla Gutiérrez podrían resentir con mayor intensidad las bajas temperaturas, hasta el día de hoy, periodo en el que se prevé el mayor impacto del frente frío, de acuerdo con los pronósticos.

Finalmente, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones preventivas, evitar la exposición prolongada a los cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, niñas y niños, a fin de prevenir enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados al frío.