Refuerzan coordinación con la Procuraduría Agraria

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Agraria (PA) del Gobierno de México, Víctor Suárez Carrera, en la que ambos subrayaron la importancia de fortalecer la defensa y la revalorización de los ejidos y las comunidades agrarias.

Diálogo constante

Durante el encuentro, realizado en la sede del Gobierno del Estado de Chiapas, se resaltó la necesidad de impulsar la transformación de los núcleos agrarios y de proteger sus derechos, tanto individuales como colectivos.

Desarrollo

En este marco, se dio a conocer que la Procuraduría Agraria contará en Chiapas con 82 centros de atención agraria, de los cuales ya se han instalado 52, con el objetivo de ofrecer asesoría que contribuya al desarrollo rural, al bienestar y a la prosperidad de la población.

Ramírez Aguilar reiteró la disposición de su administración para continuar sumando esfuerzos con el Gobierno de México en la atención de la problemática agraria.