Refuerzan coordinación de Chiapas Puede

Con el objetivo de fortalecer la operación del programa Chiapas Puede en la región, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) a través de la Coordinación Zona Maya, realizó una jornada de trabajo en el Plantel Agua Azul, enfocada en consolidar las estrategias de alfabetización que se desarrollan en beneficio de la población.

La agenda incluyó una reunión con personal docente y administrativo del plantel, donde se analizaron avances, retos y áreas de oportunidad para continuar ampliando la cobertura y el impacto de las acciones educativas impulsadas mediante el programa.

El coordinador de la Zona Maya, Reynerio Guzmán López, destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los distintos actores involucrados en el proceso de alfabetización, a fin de fortalecer el trabajo colaborativo y garantizar mejores resultados en las comunidades.

Como parte de la jornada se visitaron tres círculos de estudio vinculados al plantel, permitiendo conocer de manera directa el desarrollo de las actividades académicas y el compromiso de educandos y alfabetizadores con su proceso de aprendizaje.