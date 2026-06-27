Refuerzan coordinación para atender a migrantes

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (Caimfs), sostuvo una reunión con autoridades municipales de Palenque, Chiapas, y Balancán, Tabasco, con el objetivo coordinar y fortalecer la respuesta institucional.

Durante reuniones virtuales, servidores públicos de la dependencia presentaron las estrategias que actualmente se desarrollan en comunidades fronterizas, entre ellas acciones relacionadas con el acceso a la identidad jurídica de las personas en contexto de movilidad, la capacitación de funcionarios que brindan atención a migrantes y actividades enfocadas en la promoción de la activación física.

La Caimfs destacó la disposición de ambos ayuntamientos para trabajar de manera conjunta en iniciativas que permitan mejorar la atención y los servicios dirigidos a quienes transitan o permanecen en la región.

Panorama en el estado

De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana A.C. (Cdhac), la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, que concentra más del 60 por ciento de las solicitudes de asilo del país, opera con únicamente siete entrevistadores para atender a personas en movilidad.

La organización también estima que más de 60 mil personas migrantes permanecen varadas en la frontera sur.

Según el Cdhac, muchas de ellas han desistido de continuar su ruta hacia Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas migratorias y, en cambio, buscan salir de Tapachula para trasladarse a otras entidades del país donde puedan continuar sus procedimientos ante las autoridades mexicanas y acceder a mejores condiciones de vida.

Disminución en solicitudes

Aunque Chiapas sigue siendo la principal puerta de entrada al sistema de refugio en México, las cifras muestran una disminución sostenida en las solicitudes de asilo durante los últimos años.

Después de alcanzar un máximo histórico de 95 mil 384 solicitudes en 2021, los registros descendieron a 79 mil 187 en 2022.

En 2023 hubo un repunte con 86 mil 863 trámites; sin embargo, la tendencia volvió a la baja en 2024, con 52 mil 808 solicitudes, mientras que en 2025 se contabilizaron poco más de 42 mil.