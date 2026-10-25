Refuerzan coordinación para impulsar obra pública

Integrantes del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, sostuvieron una reunión de trabajo con la directora general de la Comisión Estatal de Caminos (CEC), Alejandra Gómez Mendoza, para fortalecer la coordinación entre el sector constructor y la dependencia estatal.

El presidente de CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó la convicción de los agremiados a esta Cámara por mantener una comunicación permanente con las dependencias ejecutoras de obra pública, que permita sumar capacidades técnicas y experiencia del sector para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Chiapas.

Por su parte, la directora general de la CEC reiteró la disposición de la dependencia para escuchar propuestas y generar oportunidades para el talento chiapaneco, subrayando que la participación y el acompañamiento técnico del sector constructor serán fundamentales en la ejecución de las obras.

Finalmente, las y los integrantes del Comité Directivo de este organismo empresarial destacaron la disposición y el compromiso de los afiliados a la CMIC Chiapas para trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno y fortalecer la infraestructura, con lo que se busca generar bienestar en beneficio de las familias chiapanecas.