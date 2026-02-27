Refuerzan coordinación para obra educativa

Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, recibió en sus instalaciones como invitado especial al director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el objetivo de fortalecer la calidad en la ejecución y los procesos administrativos dentro de la obra educativa.

Durante el encuentro, el presidente del organismo colegiado, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, destacó el trabajo desarrollado en el último año y reiteró la disposición del gremio para participar en los procesos de contratación que impulse la dependencia durante el ejercicio fiscal 2026, privilegiando la calidad técnica y la experiencia profesional.

Desafíos

En su intervención, el titular del Inifech expuso los principales desafíos que enfrenta la institución en la ejecución de obra pública educativa, subrayando la necesidad de que los contratistas asuman con claridad las funciones de supervisión y administración de los proyectos, además de la correcta ejecución constructiva.

Informó que para este año, se contempla la atención primordial de escuelas en los municipios prioritarios de la entidad, lo que requerirá de mantener una coordinación estrecha con los colegios de profesionistas del estado.

Asimismo, reconoció el inicio de funciones del XII Consejo Directivo del colegio, al que auguró una gestión productiva basada en la colaboración institucional, la transparencia y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Para finalizar, indicó que la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez es mantener el trabajo conjunto con los profesionales chiapanecos y avanzar en la atención del rezago en infraestructura educativa, particularmente en zonas con mayor vulnerabilidad social.