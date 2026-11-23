La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, impartió la plática “Convivencia Escolar” e instaló un stand informativo con material audiovisual en la escuela Secundaria Técnica No. 128, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En coordinación con las áreas de programas preventivos y difusión perteneciente a Prevención del Delito de la SSP, durante la jornada se generó espacios de orientación y sensibilización para promover entre las y los estudiantes valores como: respeto, responsabilidad y participación activa en la construcción de ambientes escolares seguros.

Compromiso

La SSP refrenda el compromiso de impulsar estrategias de proximidad y orientación que involucran a las nuevas generaciones en la construcción de entornos educativos armónicos, donde el respeto, la sana convivencia y la cultura de paz sean parte fundamental de su desarrollo.