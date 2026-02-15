Refuerzan desazolve de ríos y canales

La Secretaría de Protección Civil puso en marcha un programa permanente de limpieza y desazolve de ríos, afluentes y canales pluviales de la capital chiapaneca, con el objetivo de reducir riesgos por lluvias y fortalecer la cultura ciudadana de no tirar basura.

El titular de la dependencia, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que desde el pasado 15 de enero comenzaron los trabajos de limpieza en el río Sabinal y sus afluentes, así como en el río Potinaspak, donde se ha retirado material vegetal y de arrastre que obstruía el cauce natural del agua.

Detalló que, además de los ríos, se realizan recorridos constantes en embovedados y canales pluviales, como el de La Salle, donde incluso se detectó un socavón que ya fue integrado a la agenda de atención prioritaria.

Equipo suficiente

Para estas labores, dijo, se cuenta con la maquinaria necesaria que permite retirar grandes volúmenes de residuos y escombro.

Destacó que durante el año pasado se retiraron alrededor de 2 mil 600 toneladas de material de los afluentes, mientras que en 2021 la cifra superó las 3 mil toneladas.

Subrayó que programas municipales como Chuleando Tuxtla y Colonias al Cien han contribuido a disminuir la cantidad de desechos que llegan a los ríos, al fomentar el orden y la limpieza en colonias y espacios públicos.

Enfatizó que la participación ciudadana es clave para el éxito de estas acciones, por lo que hizo un llamado a la población a evitar tirar basura en calles, ríos y alcantarillas, así como a sumarse a las jornadas de limpieza y denunciar cualquier irregularidad que represente un riesgo.

“La limpieza y el desazolve son tareas constantes que requieren del esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad. Solo así podremos reducir riesgos, prevenir inundaciones y construir una ciudad más segura”, concluyó.