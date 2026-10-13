Refuerzan detección oportuna de artritis reumatoide

En el marco del Día Mundial de la Artritis, que se conmemora el 12 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llamó a la población a identificar las señales de alerta de la enfermedad y acudir a valoración médica ante dolor, rigidez o inflamación persistente de las articulaciones.

La especialista en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 del IMSS Chiapas, Anahí Martínez Medina, explicó que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca tejidos del propio organismo, principalmente las articulaciones, aunque también puede afectar otros órganos como corazón, pulmones y riñones.

Señaló que uno de los principales signos de alerta es la rigidez matutina, acompañada de dolor que puede mejorar con la actividad física a lo largo del día. También pueden presentarse inflamación, hinchazón, cambios en la coloración o temperatura de las articulaciones, dolor simétrico en manos, muñecas, rodillas o tobillos, así como cansancio.

La especialista destacó que la artritis reumatoide no es exclusiva de las personas adultas mayores y puede presentarse durante la etapa productiva de la vida. Por ello, un diagnóstico tardío puede afectar la movilidad, capacidad funcional y actividad laboral de las personas. Asimismo, aclaró que no debe confundirse con la artrosis, padecimiento relacionado con la degeneración de las articulaciones y que tiene características diferentes.

Martínez Medina explicó que el diagnóstico se establece, principalmente, mediante valoración clínica y puede complementarse con estudios de laboratorio y de imagen. Una vez establecido, el paciente puede ser referido al servicio de Reumatología para recibir el tratamiento específico; además, la rehabilitación y la actividad física moderada forman parte importante del manejo de la enfermedad.