Refuerzan diálogo con maestros del SNTE-CNTE

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección 7 del SNTE-CNTE Chiapas, en la que escuchó con atención sus planteamientos. Acompañado por los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala, y de Finanzas, Manuel Antonio Pariente Gavito, el mandatario refrendó la disposición de su gobierno para trabajar de manera conjunta y atender las necesidades del magisterio, dentro del ámbito de sus competencias.