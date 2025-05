Refuerzan disposiciones para control sanitario

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informa que, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer el control de la movilización pecuaria proveniente del sur del país, se activó el Punto de Verificación e Inspección (PVI) Paralelo 18, ubicado en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

Esta medida responde a reportes de detecciones a nivel municipal, registrados por la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) que, en colaboración con la Coordinación de Campañas Zoosanitarias han determinado reforzar la inspección sanitaria a cargamentos de ganado en general, originarios de más de 50 municipios de Chiapas, entre ellos Ocosingo, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Tonalá, Comitán y Palenque.

La SAGyP exhorta a los ganaderos, comercializadores y transportistas a cumplir con las disposiciones emitidas por Senasica, a fin de garantizar que los animales sean inspeccionados sanitariamente antes de su traslado y cuenten con documentación oficial vigente.

Se hace un llamado especial a evitar el uso de rutas no autorizadas, ya que los cargamentos que no hayan sido verificados previamente en los PVIF de Catazajá, La Trinitaria, Huixtla o Calera II, y que no cuenten con constancia de tratamiento por GBG, deberán hacer alto obligatorio en el PVI Paralelo 18 para su revisión sanitaria.

La SAGyP reitera su compromiso de trabajar en coordinación con las instancias federales y municipales para proteger la salud animal, y fortalecer las acciones zoosanitarias para el control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) en el territorio nacional, en beneficio de los productores ganaderos.