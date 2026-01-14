Refuerzan el plan emergente de agua

Luego de las afectaciones registradas en el tramo carretero de la autopista Ruta a las Culturas, en el trayecto Palenque–Ocosingo, los trabajos avanzan a paso firme. Actualmente se instalan las bases de soporte para las nuevas tuberías; las de PVC ya se encuentran en la ciudad y las tuberías metálicas, esenciales para el sistema, arribarán desde Mérida, Yucatán.

Como resultado de la coordinación entre el Ayuntamiento Municipal Constitucional y las empresas encargadas de la obra carretera, se acordó el apoyo inmediato con dos pipas de agua, una de 10 mil litros y otra de seis mil litros, que comenzarán a operar desde mañana para incrementar de forma significativa el suministro del vital líquido a la población.

Ayuntamiento y empresas reforzarán y complementarán el abastecimiento de agua potable, dando un alivio directo a las familias palencanas y demostrando que, ante cualquier contingencia, el Gobierno Municipal responde con hechos, soluciones y resultados.