Refuerzan estrategia contra incendios

Carlos Morales Vázquez, promotor forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), anunció la preparación de la Estrategia de Incendios Forestales 2026 con la cual se busca mantener y fortalecer la significativa reducción de siniestros que se alcanzó en el estado durante el 2025.

La declaración se da en el contexto de un logro histórico en materia de protección ambiental, ya que Chiapas redujo un 78.97 % la superficie afectada por incendios forestales durante el 2025.

Este descenso permitió que la entidad pasara del segundo lugar nacional en superficie siniestrada que ocupaba en 2024, con 187 mil 263.77 hectáreas dañadas, al décimo segundo puesto actual.

Morales Vázquez destacó que el éxito de 2025 se atribuye a una efectiva coordinación entre dependencias y brigadas comunitarias. Sin embargo, para el 2026, se busca fortalecer la estrategia con un componente innovador que va más allá del trabajo en el campo.

Método

“Estamos preparando la estrategia de incendios forestales 2026 y queremos fortalecerla con la prevención, pero no solo en el campo, sino en la conciencia”, compartió el funcionario.

Como parte central de esta nueva fase, se llevarán pláticas de concientización a los jóvenes de nivel Medio Superior.

En estos espacios se abordarán temas cruciales como el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y la responsabilidad de proteger la biodiversidad, los bosques y el agua, considerados por Morales como “las herencias más valiosas que podemos dejar a las futuras generaciones”.

De manera pionera, la estrategia integrará un segundo pilar fundamental: el cuidado de la salud mental.