Refuerzan estrategia contra la rabia

Tuxtla Gutiérrez cerró el último corte sanitario con cero casos de rabia transmitida de animales a personas. Las estadísticas se deben al reforzamiento de estrategias implementadas que consisten en la vacunación gratuita, esterilización masiva e información en el manejo de la población animal, detalló la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios municipal.

En la capital, ocho de cada diez hogares convivieron con al menos una mascota. Según las estadísticas reveladas esa alta densidad de interacción entre humanos y animales domésticos colocó a Tuxtla entre las zonas de mayor riesgo potencial de la región.

Campaña

José María González, titular de la dirección, explicó que durante semanas, las brigadas de salud aplicaron entre 600 y 700 dosis de vacuna antirrábica en puntos estratégicos como el Parque Tuchtlán y mediante el programa Chucho Móvil.

Señaló que estos programas están diseñados para alcanzar colonias periféricas con escaso acceso a servicios veterinarios privados. La promoción del servicio fue determinante para incentivar la participación ciudadana.

Animales callejeros

Se estimó que entre el 14 y el 30 por ciento de la población canina y felina de la capital vivía en situación de calle, sin un dueño responsable.

Ante ese panorama, las autoridades descartaron el sacrificio animal como política pública y lo calificaron como un método irresponsable que no resolvía el fondo del problema.

En su lugar, la administración municipal optó por un enfoque humanitario y técnico, la esterilización masiva y la garantía de calidad de vida para los animales.

La eutanasia se reservó estrictamente para casos de salud irreversiblemente comprometida, como traumatismos graves o enfermedades terminales.