Refuerzan gestión del agua rural

El Ayuntamiento de Tenejapa firmó un convenio de colaboración con la organización Cántaro Azul con el objetivo de fortalecer el acceso al agua y el saneamiento en comunidades rurales, mediante la creación de una Oficina Municipal de Agua Rural y un enfoque de derechos humanos y sostenibilidad.

Se trata de una estrategia integral orientada al fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.

El acuerdo, contempla como uno de sus principales alcances el impulso a la creación de una Oficina Municipal de Agua Rural.

Esta instancia se desarrollará a partir del fortalecimiento de la figura del Delegado Técnico Municipal del Agua, con la finalidad de consolidar un espacio permanente de coordinación, planeación y acompañamiento de acciones relacionadas con el agua, el saneamiento y la calidad del recurso hídrico.

El convenio formaliza una relación de trabajo conjunto iniciada en 2015 entre el municipio y Cántaro Azul, y se encuentra alineado con el Plan Hídrico Municipal 2024–2030, documento aprobado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que establece las directrices para la gestión hídrica local.

Desafíos

Autoridades municipales y representantes de la organización coincidieron en que los desafíos del acceso al agua en contextos rurales no se resuelven únicamente con infraestructura, sino que requieren el fortalecimiento de capacidades técnicas locales, marcos institucionales sólidos y una corresponsabilidad efectiva entre comunidades y autoridades.

Además, destacaron que la estrategia busca el avance hacia la construcción de mecanismos locales de gobernanza del agua, orientados a garantizar de manera progresiva y sostenible el derecho humano al agua y al saneamiento para sus habitantes.