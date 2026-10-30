Refuerzan la convivencia entre comunidades

La titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, confirmó que existe una estrategia de reforzamiento en municipios donde se tenían reportes de violencia.

En el caso de Cintalapa, por ejemplo, se han realizado diversas acciones como la recuperación de 10 espacios públicos, la realización de 20 jornadas, 40 pláticas en escuelas y 20 campañas de difusión, en beneficio de las familias de esta comunidad.

Dijo que el objetivo principal de esta estrategia es implementar programas sociales para reducir la violencia y promover la convivencia pacífica entre las comunidades, mediante el diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tienen carácter de permanentes y estratégicas.

Entre ellas destacan la promoción de la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia. Además del seguimiento y evaluación de los programas implementados por las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, realizan estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geo-delictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permiten actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública en el Estado.

También se lleva a cabo la creación de encuestas de victimización del delito, pobreza extrema, y otros aspectos que coadyuven a la prevención.

Incluida la promoción de la inclusión de contenidos en los programas educativos, de salud y de desarrollo social.