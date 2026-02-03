Refuerzan la estrategia de seguridad en Tuxtla

A pesar de que durante el mes de enero de 2026 hubo una baja en la incidencia delictiva general y de alto impacto en Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca informó que corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal, acordaron reforzar la estrategia en la capital del estado, derivado de hechos violentos recientes como el abandono de una cabeza humana en una hielera en Caña Hueca.

Incidencia delictiva

Durante su habitual conferencia de los lunes, el funcionario hizo una comparativa entre los delitos que se cometieron en enero de 2025 y el mismo mes del año que está en curso.

“Enero 2025 se iniciaron 347 denuncias y en este y enero 2026 151 denuncias, es decir, hubo una baja de 56 por ciento menos denuncias.

Los delitos que más se denunciaron en el mes que concluyó es violencia familiar, con un incremento del 82 por ciento.

Delitos a la baja

“Hubo una baja importante en el narcomenudeo, con menos 87 por ciento, igual que homicidio culposo por accidentes”, indicó, además de informar que Terán fue la colonia con mayor incidencia.

Sobre los delitos de alto impacto, informó que “en enero de 2025 se abrieron 26 carpetas de investigación y este año 19, con un descenso de 27 por ciento en la incidencia delictiva”.

Los delitos que más aumentaron fueron el robo a casa habitación, dos homicidios dolosos hubo este primer mes del año, precisó Llaven Abarca, quien de nuevo hizo un llamado para evitar el consumo de alcohol y sustancias prohibidas, las cuales aumentan la violencia intrafamiliar, principalmente los fines de semana.

Reforzarán estrategia

El titular de la FGE detalló que este inicio de semana “hubo una reunión con mandos locales, FGE, SSP, Guardia Nacional, Defensa y Marina, quienes acordaron reforzar las acciones de vigilancia y acciones de inteligencia en Tuxtla Gutiérrez, tras delitos de alto impacto que se están investigando.

Se ahonda en cada una de las líneas de investigación que se están abordando, dijo Llaven Abarca, quien insistió en que reforzar la capital del estado es un tema prioritario.

“Hemos tenido eventos desafortunados y no vamos a bajar la guardia, tenemos que trabajar. La incidencia delictiva es un número variable, como los eventos conocidos. Nuestro compromiso es seguir trabajando”.

Celebra legislación

Jorge Llaven Abarca, en otro tema, celebró que el Congreso del Estado aprobara una reforma que prohibe la cohabitación forzada.

Este delito que está llamado a ser una de las reformas importantes al Código Penal va transformar la vida de menores, niñas y mujeres, quienes son forzadas a estar en una unión informal, opinó.

Además será sancionado con hasta 15 años, con agravante en el caso de municipios indígenas o cuando haya una discapacidad, abundó.

“Se van a garantizar los derechos psicosexuales de las niñas y adolescentes en Chiapas. Es un ejemplo a nivel nacional”.