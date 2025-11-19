Refuerzan la formación municipal en DD.HH.

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) llevó a cabo con éxito la capacitación Derechos Humanos, Humanismo que Transforma con Perspectiva de Género, como parte del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim-2025), misma que se realizó en la modalidad en línea y estuvo dirigida a servidoras y servidores del pueblo municipales.

En representación de Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo del IAP Chiapas, la inauguración del curso estuvo a cargo de José Raúl Rodríguez Rodríguez, secretario general del IAP Chiapas, quien estuvo acompañado del equipo directivo del IAP y el docente encargado del curso.

En su intervención, Raúl Rodríguez destacó que el principal objetivo de esta capacitación es proporcionar a las personas participantes las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender, analizar y aplicar los principios de los Derechos Humanos desde un enfoque humanista y con perspectiva de género, promoviendo así la igualdad, la dignidad humana, la justicia social y la transformación de estructuras discriminatorias en diversos ámbitos de la vida social, política y cultural.

Asimismo, extendió un agradecimiento a los ayuntamientos por la confianza depositada en el IAP Chiapas como su aliado estratégico en el proceso de formación y desarrollo profesional. Resaltó que la participación activa de los municipios refleja un compromiso genuino con el servicio público y el fortalecimiento de una administración pública más humana, inclusiva y con visión de equidad.