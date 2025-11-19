﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Refuerzan la formación municipal en DD.HH.

Noviembre 19 del 2025
El IAP Chiapas reafirma su compromiso con la formación continua de los servidores del pueblo municipales. CP
El IAP Chiapas reafirma su compromiso con la formación continua de los servidores del pueblo municipales. CP

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) llevó a cabo con éxito la capacitación Derechos Humanos, Humanismo que Transforma con Perspectiva de Género, como parte del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim-2025), misma que se realizó en la modalidad en línea y estuvo dirigida a servidoras y servidores del pueblo municipales.

En representación de Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo del IAP Chiapas, la inauguración del curso estuvo a cargo de José Raúl Rodríguez Rodríguez, secretario general del IAP Chiapas, quien estuvo acompañado del equipo directivo del IAP y el docente encargado del curso.

En su intervención, Raúl Rodríguez destacó que el principal objetivo de esta capacitación es proporcionar a las personas participantes las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender, analizar y aplicar los principios de los Derechos Humanos desde un enfoque humanista y con perspectiva de género, promoviendo así la igualdad, la dignidad humana, la justicia social y la transformación de estructuras discriminatorias en diversos ámbitos de la vida social, política y cultural.

Asimismo, extendió un agradecimiento a los ayuntamientos por la confianza depositada en el IAP Chiapas como su aliado estratégico en el proceso de formación y desarrollo profesional. Resaltó que la participación activa de los municipios refleja un compromiso genuino con el servicio público y el fortalecimiento de una administración pública más humana, inclusiva y con visión de equidad.

﻿