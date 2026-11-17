La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, junto a la Dirección de la Guardia Estatal de Turismo, fortalecieron la orientación turística y la proximidad social durante el evento “Ventana Chiapas”, realizado en Plaza Ámbar Fashion Mall, en Tuxtla Gutiérrez.

Capacitación

Durante estas jornadas, personal de la corporación difundió las atribuciones, servicios y funciones de la Guardia Estatal de Turismo, además de brindar recomendaciones de seguridad a visitantes y ciudadanía para disfrutar de manera responsable de los destinos turísticos de Chiapas.

Asimismo, se entregaron trípticos informativos para promover los atractivos naturales, culturales y turísticos de la entidad, acercando información útil a quienes desean conocer y recorrer el estado.

Con estas acciones, la SSP fortalece una institución cercana a la ciudadanía, que impulsa el turismo, la prevención y la atención oportuna a visitantes y población en general.