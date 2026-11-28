Como parte de las actividades dentro de los 16 días de activismo y la Jornada 25N “La impartición de justicia frente a la violencia contra las mujeres”, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos, realizó la conferencia magistral “Justicia con perspectiva de género: aportes del caso Campo Algodonero en la transformación del acceso a la justicia para las mujeres”, a cargo de la abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Karla Micheel Salas Ramírez.

Colaboración entre poderes

En este acto, donde se contó con la presencia del magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, reconoció el trabajo del titular del PJE para fortalecer la colaboración entre poderes en el combate a la violencia feminicida. Asimismo, destacó los avances legislativos en materia de protección a las mujeres y la importancia de incorporar la perspectiva de los “lentes morados” en el servicio público y en toda la sociedad.

De igual manera, la magistrada federal, Minerva López Constantino, destacó la labor jurisdiccional y de las colectivas, y advirtió la necesidad de seguir señalando la violencia más dañina que permanece invisible por temor a denunciar o por la percepción de impunidad, a la vez que subrayó el impulso del magistrado presidente, Moreno Guillén, para fortalecer la capacitación conjunta de juezas, jueces, magistradas y magistrados a fin de que este enfoque se refleje en las sentencias.

Nadie debe enfrentar sola la violencia

En su mensaje, la jueza del Juzgado Segundo del Ramo Familiar de Tuxtla Gutiérrez, Laura Elena Lona Padilla, destacó que juzgar con perspectiva de género es indispensable para garantizar el acceso igualitario a la justicia y se sumó al llamado del titular de la casa de la justicia de construir una justicia con humanismo, donde ninguna mujer enfrente sola la violencia ni encuentre indiferencia en las instituciones.

Por su parte, la conferencista Salas Ramírez agradeció el cálido recibimiento en Chiapas y reconoció los avances alcanzados en la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, así como su creciente participación en espacios de toma de decisiones, sin dejar de señalar los desafíos que aún persisten. Durante su ponencia, abordó los estándares y criterios jurídicos derivados de la sentencia del caso campo algodonero y de resoluciones posteriores y los contextos de las asesinadas de Juárez, cuya trascendencia permite reflexionar sobre la necesidad de transformar las prácticas judiciales para garantizar un acceso efectivo a la justicia.