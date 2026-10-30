Refuerzan la prevención para evitar incendios

Con miras a la temporada de incendios forestales 2026-2027, autoridades ambientales y brigadas de la región Valle Zoque reforzaron la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir siniestros que pongan en riesgo los bosques y selvas de Chiapas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, participó en la reunión de trabajo de octubre, realizada en el Centro Regional de Manejo del Fuego de la Región II Valle Zoque, como parte de la estrategia de prevención y combate de incendios forestales.

Planeación

Entre los principales acuerdos se encuentra fortalecer la capacitación de brigadas y autoridades de los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa y Ocozocoautla de Espinosa, con el propósito de mejorar su preparación y capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante los próximos meses.

Asimismo, se planteó optimizar el llenado de formatos y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramientas que permiten organizar información territorial y facilitar la toma de decisiones para la atención oportuna de incendios.

Otro de los puntos abordados fue la elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales para la Región II Valle Zoque 2026-2027, con el que se busca establecer acciones coordinadas entre las instituciones involucradas en la protección de los ecosistemas.

Microcuencas

En materia de prevención física, también se presentaron avances en la rehabilitación y construcción de brechas cortafuego, trabajos que forman parte del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA de Chiapas.

Estas acciones buscan reducir las condiciones que favorecen la propagación del fuego y fortalecer la protección de la biodiversidad, especialmente durante el periodo de noviembre de 2026 a febrero de 2027, considerado prioritario dentro de la planeación regional.