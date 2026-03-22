Refuerzan la vigilancia sanitaria por temporada

Con la llegada de la temporada de cuaresma y el incremento de las temperaturas en la entidad, se ha aumentado la vigilancia y operativos de inspección en mercados, pescaderías y puestos ambulantes para garantizar que los productos del mar cumplan con los estándares de higiene.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) en Chiapas busca evitar que se presenten casos de intoxicación por descomposición acelerada de pescados y mariscos, sobre todo en ésta época donde su consumo aumenta.

Eddy Constantino Acuña, responsable del área de capacitaciones de la subdirección de salud ambiental del organismo, explicó que el calor acelera el deterioro de las especies marinas, lo que obliga a los consumidores a extremar precauciones.

Recomendaciones

Pidió revisar los productos antes de comprar, por ejemplo, el pescado debe tener ojos brillantes y saltones, agallas rojo intenso, carne firme y olor a mar, nunca fétido o con aparente amoníaco.

En crustáceos y moluscos, la indicación es cerciorarse de que se mantengan vivos o sobre camas de hielo en buen estado.

La dependencia también recordó que el consumo de productos crudos eleva el riesgo de infecciones, por lo que la recomendación es optar por preparaciones bien cocidas o fritas, ya que el calor es la única barrera efectiva contra bacterias y parásitos.

Inspección

Constantino Acuña dijo que los inspectores recorren mercados públicos, establecimientos comerciales y puestos ambulantes para verificar que se conserve la cadena de frío, se use indumentaria limpia y se disponga de agua potable para la manipulación de los alimentos.

En caso de detectar irregularidades, el personal de Dipris puede proceder al aseguramiento de la mercancía o incluso a la suspensión temporal del negocio.

Ante síntomas como dolor abdominal, náuseas o fiebre después de ingerir pescado o mariscos, se insistió en acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación.