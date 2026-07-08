Refuerzan limpieza preventiva tras lluvias

Ante las intensas lluvias registradas en recientes días en Tuxtla Gutiérrez, el Ayuntamiento capitalino mantiene trabajos permanentes de desazolve y limpieza desde principios de año, para disminuir riesgos de inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la capital chiapaneca, así lo informó el alcalde Ángel Torres.

Explicó que los trabajos de prevención no comienzan con la llegada de la temporada de lluvias, sino desde el mes de enero, con labores permanentes de limpieza y desazolve en arroyos, alcantarillas y el río Sabinal.

“Buscamos mantener la capacidad de captación de agua y evitar afectaciones mayores en la ciudad”, señaló.

Brigadas de atención

Detalló que, debido a la intensidad con la que se presentan algunas precipitaciones, el arrastre de basura, tierra y sedimentos vuelve a obstruir la infraestructura pluvial, por lo que el Ayuntamiento despliega brigadas nocturnas y cuadrillas de atención inmediata para realizar nuevas jornadas de limpieza una vez que concluyen las lluvias.

Además, Protección Civil Municipal (PC) mantiene un monitoreo constante durante las precipitaciones y, cuando las lluvias se intensifican, las autoridades activan recorridos y operativos en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

Recordó que la ciudad se encuentra asentada en una cuenca y que el crecimiento urbano desordenado registrado durante décadas ha complicado el manejo de escurrimientos y drenajes, situación que actualmente se atiende mediante obras de infraestructura y pavimentación de vialidades.

Asimismo, adelantó que existe un proyecto impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que busca atender de manera definitiva algunos de los puntos críticos de inundación en la ciudad, mismo que podría ser anunciado próximamente.