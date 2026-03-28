Refuerzan llamado a la prevención en vacaciones

Con la llegada del periodo vacacional de la Semana Santa, el presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Rodolfo Gálvez Gómez, exhortó a la población a extremar precauciones en el hogar, vehículos y destinos turísticos, ante el incremento de riesgos durante las fechas.

Uno de los principales peligros durante estas fechas son los incendios en viviendas deshabitadas.

Por ello, el funcionario insistió en la importancia de dejar todo en orden antes de salir, como cerrar bien las válvulas de gas, desconectar los aparatos eléctricos y asegurar por completo la vivienda.

En cuanto a los traslados, recomendó revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, como llantas y luces, además de portar equipo básico de emergencia.

“Es importante llevar un extintor y un botiquín. Tal vez no lo necesite uno mismo, pero puede servir para ayudar en algún incidente en carretera”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de conducir con precaución y a la defensiva, sobre todo ante el incremento de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol durante esta temporada.

Por otro lado, destacó que cada destino implica riesgos distintos, por lo que pidió a las familias informarse y tomar precauciones específicas.

En playas, recomendó vigilar de manera constante a los menores; mientras que en zonas boscosas, considerar alergias o posibles picaduras de insectos.

También sugirió ubicar centros de atención médica cercanos ante cualquier eventualidad, como golpes de calor o emergencias de salud.

Incremento de emergencias

Durante Semana Santa, explicó, se registra un aumento en los accidentes, principalmente en carreteras, debido a factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y el consumo de alcohol.

En este sentido, reiteró el llamado a respetar los señalamientos viales y evitar maniobras riesgosas como rebasar en zonas prohibidas.

Por último, exhortó a la población a vivir estas fechas con responsabilidad y en armonía familiar.