Refuerzan lucha contra el dengue ante lluvias

Ante el incremento de las lluvias y las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, en Chiapas se reforzarán las acciones para prevenir y combatir, como parte de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika 2026, que se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto.

La jornada, impulsada por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), busca fortalecer la participación de los sectores público y privado, así como de la ciudadanía, en las acciones de prevención y control del mosquito transmisor.

Las actividades estarán enfocadas principalmente en la eliminación de criaderos y el control integral del vector en zonas prioritarias.

En Chiapas, la Secretaría de Salud informó que al corte de la semana epidemiológica número 31 se habían registrado 183 casos confirmados de dengue, frente a los 400 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 57 por ciento.

La Secretaría destaca que el combate al dengue no depende únicamente de la fumigación, ya que una de las principales medidas preventivas es eliminar los lugares donde el mosquito puede reproducirse.

Señaló que la participación de las familias es fundamental para mantener bajo control la transmisión, debido a que los depósitos de agua dentro y alrededor de las viviendas pueden convertirse en criaderos del mosquito.

Advirtieron que la prevención debe mantenerse durante la temporada de lluvias.

Síntomas

En caso de presentar síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal o aparición de puntos rojos en la piel, se recomienda acudir a una unidad de salud y evitar la automedicación.

El dengue puede presentar signos de alarma, entre ellos dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado y cansancio excesivo, por lo que ante estos síntomas es necesario buscar atención médica de inmediato.